Уроженца Кировской области, погибшего под Ржевом, похоронили на родине

В Верхнекамском районе захоронили останки солдата – уроженца Кировской области, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает портал Верхнекамье.ру.

Григорий Светлаков 1909 года рождения был обнаружен 3 мая 2021 года в Ржевском районе, у деревни Бухавино. Поисковики нашли останки бойца, а также его личные вещи. Установить личность солдата удалось по медальону.

27 августа в селе Пушья Верхнекамского района прошел траурный митинг. На него пришли сельчане, родственники бойца и местные власти. Поисковики отряда «ВЕДА», нашедшие солдата, вручили родственникам медаль «Шагнувшие в бессмертие». Она была учреждена обществом «Поиск» и вручается посмертно родственникам погибших защитников Родины.

Ранее мы писали, что транспортировать останки бойца на Родину помогли сотрудники ЦУР.

Фото: verhnekamje.ru