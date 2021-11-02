Ущерб от изъятия птиц в Зуевском районе компенсируют

Сегодня в правительстве глава региона Игорь Васильев провел совещание, посвященное принятым мерам по ликвидации очага гриппа птиц в Зуевском районе.

Во время этой встречи глава проблемного района Анатолий Кощеев сообщил, что на сегодняшний день у населения проживающего в очаге инфекции изъято почти 600 голов птицы. Их сжигают передвижном крематории. Поголовье предприятия утилизируется на месте.

Игорь Васильев отметил, что ущерб, от уничтожения птицы, будет компенсирован. Эти меры утверждены постановлением правительства Кировской области No 541-П. Для проведения этих мероприятий из регионального резервного фонда выделено более 3 млн рублей.

Областной минсельхоз отрапортовал: дефицита яиц в регионе не будет. Зуевская птицефабрика поставляла лишь 17% от объема яиц в торговых сетях. Кроме продукции других кировских птицефабрик на полках наших магазинов можно найти товары из других регионов.

Напомним, 27 октября в Зуевском районе на птицеводческом предприятии из-за птичьего гриппа произошел падеж птицы. На следующий день на подъезде к эпизоотическому очагу развернули КПП и перекрыли дороги, ведущие из предприятия. Птицеводческая продукция предприятия была отозвана.

Фото: kirovreg.ru