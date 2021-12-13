Ушел из жизни бывший депутат ОЗС Николай Росляков

Скончался почётный гражданин Кировской области, депутат Заксобрания 4-го созыва Николай Росляков.

Николай Николаевич Росляков родился в 1948 г. в Нагорском районе, окончил Кировский сельскохозяйственный институт. В 1977-м возглавил совхоз «Октябрьский» (Куменский район), который стал одним из ведущих аграрных предприятий региона и вошёл в 100 лучших в России по урожайности зерновых и продуктивности дойного стада.

Среди наград Рослякова — ордена «Знак почёта» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медали министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие АПК России», почётный знак «За заслуги перед Кировской областью».

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким Николая Рослякова.

Фото vgsha.info