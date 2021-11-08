Главная > Новости > Ушел из жизни бывший начальник областного управления профтехобразования

Ушел из жизни бывший начальник областного управления профтехобразования

Вадим Шабалин Новости, Общество

Ушёл из жизни Юрий Зыков, бывший начальник областного управления профтехобразования.

Юрий Иванович возглавлял его в 1968-1987гг. 

Зыков проявил себя талантливым руководителем и организатором, способным проявить принципиальность в решении сложных задач. При его руководстве управлением значительно укрепилась материально-техническая база профессиональных учебных заведений, подготовлены сотни тысяч квалифицированных рабочих для различных сфер экономики области.

Большое внимание Зыков уделял повышению квалификации и педагогического мастерства преподавателей. Уважение коллег снискали его преданность делу и серьёзное отношение к выполнению поставленных задач.

Юрий Иванович был награжден двумя медалями и значками «Отличник профтехобразования СССР и РСФСР».

Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Зыкова выражают министерство образования области и подведомственные организации. «Кировская правда» присоединяется к ним.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин