Ушел из жизни бывший начальник областного управления профтехобразования

Ушёл из жизни Юрий Зыков, бывший начальник областного управления профтехобразования.

Юрий Иванович возглавлял его в 1968-1987гг.

Зыков проявил себя талантливым руководителем и организатором, способным проявить принципиальность в решении сложных задач. При его руководстве управлением значительно укрепилась материально-техническая база профессиональных учебных заведений, подготовлены сотни тысяч квалифицированных рабочих для различных сфер экономики области.

Большое внимание Зыков уделял повышению квалификации и педагогического мастерства преподавателей. Уважение коллег снискали его преданность делу и серьёзное отношение к выполнению поставленных задач.

Юрий Иванович был награжден двумя медалями и значками «Отличник профтехобразования СССР и РСФСР».

Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Зыкова выражают министерство образования области и подведомственные организации. «Кировская правда» присоединяется к ним.