Ушел из жизни Почетный гражданин Кировской области

Губернатор Кировской области и члены регионального правительства выражают глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Ильи Филипповича Первакова – Почетного гражданина Кировской области, заслуженного работника сельского хозяйства России.

Илья Филиппович Перваков внес большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли региона. В 1964 году Илья Филиппович возглавил совхоз «Кировский» и благодаря его грамотному руководству предприятие стало рентабельным, известным на всю Россию. Это говорит о целеустремленности и силе духа Ильи Филипповича, о его настойчивости в достижении поставленных целей.

Находясь на заслуженном отдыхе, Илья Филиппович был активным членом совета ветеранов, занимался воспитанием молодежи. Его заслуги отмечены медалями и орденами.

Светлая память об Илье Филипповиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Губернатор Кировской области Васильев И.В., Председатель Правительства Кировской области Чурин А.А., первый заместитель Председателя Правительства области Курдюмов Д.А., заместитель Председателя Правительства области Береснев Р.А., заместитель Председателя Правительства области Коробов А.В., заместитель Председателя Правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Котлячков А.А.

Фото: tdt.info