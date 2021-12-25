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Ушел из жизни уроженец Кировской области писатель Альберт Лиханов

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

25 декабря скончался известный писатель Альберт Анатольевич Лиханов. Знаменитому земляку кировчан было 86 лет.

Альберт Лиханов – пожалуй, один из немногих авторов, известный всем жителям страны от мала до велика. Автор более 100 книг и защитник детства, он знаком нескольким поколениям россиян со школьных лет.

Альберт Лиханов родился в 1935 году в Кирове. Окончив школу, уехал в Свердловск, где получил журналистское образование, и вернулся на родину. В 1958 году Альберт Анатольевич работал литературным сотрудником в газете «Кировская правда», позже возглавлял не менее известное издание «Комсомольское племя». Но не только это связывает его с Вяткой…

Писать книги Альберт Лиханов начал в Кирове. Его первый рассказ «Шагреневая кожа» был опубликован в 1962 году. Чуть позже Альберта Анатольевича приглашают на работу в столицу, где он попадает в журнал «Смена». С этого времени к нему и приходит литературная известность. В наши дни книги Лиханова издаются 30-миллионными тиражами, а более 120 его произведений переведены на другие языки

Все эти годы Альберт Лиханов занимается общественной деятельностью  и активно участвует в оказании помощи детям-сиротам. В 1991 году по его инициативе был учрежден Российский детский фонд. А годом раньше в силу вступила Конвенция о правах ребенка, созданная при участии Альберта Анатольевича и действующая на территории всех республик бывшего СССР.  В 2020 году создан Фонд защиты детей, председателем которого стал Лиханов. 

С 2001 года в Кировской области проводятся Лихановские чтения, в которых участвуют дети, педагоги и творческая интеллигенция. Ежегодно учителя получают премию имени Тепляшиной, первой учительницы Альберта Лиханова. Награда была учреждена по инициативе писателя.

Сын Альберта Лиханова Дмитрий — тоже писатель и публицист. И ему уже за 60… А внук писателя Иван посвятил своему деду фильм «Часовой любви». Съемки картины проходили в нескольких городах, в том числе и в Кирове. 

Редакция газеты «Кировская правда» выражает свои соболезнования родным и близким писателя.

Накануне своего 85-летия Альберт Лиханов дал большое интервью «Кировской правде». В нем он рассказал о творчестве, о своих учителях и о том, что делает писателя – писателем. «Литература начинается с сострадания… Всё, что я делал, делал истово, своими книгами и решениями старался творить добро», — говорил он. И эти слова стали девизом всей его жизни…

Фото: @rt_russian

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Юлия Зорина