Ушла из жизни известный кировский общественник Наталья Катаева

Соболезнование родным и близким выразил губернатор Игорь Васильев и председатель правительства области Александр Чурин.

Накануне, 23 августа, скончалась президент фонда «Вятская соборность» Наталья Алексеевна Катаева. Она вела активную общественную деятельность, среди кировчан была известна как глава Совета женщин Кирова, член правления регионального отделения Российского Детского фонда.

Большое внимание Наталья Алексеевна уделяла работе правления экспертного совета Общенациональной ассоциации Территория Объединения Сил РФ, рабочей группы Общественного совета ПФО по развитию институтов гражданского общества, она являлась членом Международной Общественной палаты.

Наталья Алексеевна была активным членом Общественной палаты 3 и 4 созыва, вошла в состав ОПКО нового, 5 созыва.

— Наталья Алексеевна много лет посвятила общественной работе. Ее активная гражданская позиция, чуткое, неравнодушное отношение к людям, их проблемам и трудностям служили интересам нашего региона. Она была известным ученым в области социального воспитания, первая в России защитила кандидатскую диссертацию по этой теме, стала автором более 30 научных публикаций, в том числе 5 – международных. Имя Натальи Алексеевны широко известно в научном мире не только в России, но и за рубежом. Приношу искренние соболезнования родным и близким Натальи Алексеевны. Это большая утрата для нашего региона, — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Наталья Катаева стала активным участником и организатором российских и международных форумов, конгрессов, конференций, руководителем научно-практических лабораторий для представителей педагогического и родительского сообщества, органов территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций