Ушла из жизни журналист и мастерица Элеонора Рябоконь

Скончалась одна из основоположников кировского телевидения Элеонора Рябоконь. Об этом сообщает телеграм-канал «Источник.онлайн».

Элеонора Сергеевна родилась в 1935 году в Самарканде (Узбекистан). Училась в Москве и Фрунзе а в 19 лет вышла замуж за Сергея Рябоконя. Вместе с мужем-геологом объехала полстраны.

В Киров семья Рябоконей приехала в 80-м. Здесь Элеонора Сергеевна стала тележурналистом, а ее супруг – фотографом в газете, в каком-то смысле положив начало творческой династии. Внучка Элеоноры и Сергея Антонина Тихомирова – известный журналист.

Через несколько лет супруги оставили свою профессию и переехали в село Безводное Пижанского района. Их слова – «Там небо ближе» — приводит ГТРК «Вятка».

Видимо, и правда оказалось ближе… В 90-е Элеонора Сергеевна начинает заниматься вышивкой. Ее лучшие работы – иконы, но не канонические, а настоящие картины с изображениями святых. Несколько из них хранятся в Вятском художественном музее имени Васнецовых и были представлены на выставке памяти мужа «Жил-был человек…». Сергей Антонович ушел из жизни гораздо раньше…

Редакция «Кировской правды» выражает свои соболезнования родным и близким Элеоноры Сергеевны.

Фото: newsler.ru