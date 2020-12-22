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Ушёл из жизни старейший житель Кировской области Василий Сиволапов

Екатерина Сонина Выбор редакции, Век КП, Лучшее, Новости

Трагическая новость пришла из Кирово-Чепецка. Там ушёл из жизни самый пожилой житель региона — Василий Артемьевич Сиволапов. Ему было 107 лет. 

Василий Артемьевич известная личность в регионе. Он ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в обороне Ленинграда. Родился на Алтае, но после войны переехал в Кирово-Чепецк. Он был участником строительства города и местного завода.

Ушёл из жизни старейший житель Кировской области Василий Сиволапов

Как рассказали в администрации Кирово-Чепецка, все, кто знал Василия Артемьевича Сиволапова, отзываются о нём с восхищением. До самой старости мужчина сохранил оптимизм, чувство юмора, с удовольствием принимал гостей, рассказывал о своей жизни. Про долгожителя сняли не один фильм и не один телевизионный сюжет. Он поражал житейской мудростью и простотой.

Ушёл из жизни старейший житель Кировской области Василий Сиволапов

При этом Василий Артемьевич никогда не скрывал секреты своего долголетия. Он говорил, главное ничего не бояться, никому не завидовать, любить и ценить свою жизнь.

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким. 

Фото: vk.com/public163812926

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Екатерина Сонина