Ушёл из жизни старейший житель Кировской области Василий Сиволапов

Трагическая новость пришла из Кирово-Чепецка. Там ушёл из жизни самый пожилой житель региона — Василий Артемьевич Сиволапов. Ему было 107 лет.

Василий Артемьевич известная личность в регионе. Он ветеран Великой Отечественной войны, участвовал в обороне Ленинграда. Родился на Алтае, но после войны переехал в Кирово-Чепецк. Он был участником строительства города и местного завода.

Как рассказали в администрации Кирово-Чепецка, все, кто знал Василия Артемьевича Сиволапова, отзываются о нём с восхищением. До самой старости мужчина сохранил оптимизм, чувство юмора, с удовольствием принимал гостей, рассказывал о своей жизни. Про долгожителя сняли не один фильм и не один телевизионный сюжет. Он поражал житейской мудростью и простотой.

При этом Василий Артемьевич никогда не скрывал секреты своего долголетия. Он говорил, главное ничего не бояться, никому не завидовать, любить и ценить свою жизнь.

Редакция «Кировской правды» выражает соболезнования родным и близким.

Фото: vk.com/public163812926