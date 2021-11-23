Успенский собор заведет канал на «Ютубе»

У Свято-Успенского кафедрального собора Трифонова монастыря появился свой сайт. Он находится по адресу uspenskysobor.ru.

На сайте кировчане смогут ознакомиться с расписанием служб и экскурсий по монастырю, а также с историями святых и видами монастыря. Также верующие найдут здесь тексты молитв и ответы священников на часто задаваемые вопросы.

Будет действовать на сайте и еще один сервис, особенно актуальный в период пандемии. Это онлайн-трансляция служб, которую смогут посмотреть все, кто по каким-либо причинам не смог попасть в храм.

— Мы постарались продумать сайт так, чтобы здесь вы нашли для себя хлеб насущный и обрели покой души по молитвам преподобного отца нашего Трифона и братии святыя обители сия, — говорится в обращении митрополита Вятского и Слободского Марка, размещенном на сайте.

В перспективе у Успенского собора появится свой канал на «Ютубе». Там будут выложены интервью со священниками, лекции на религиозные темы и другие видеоматериалы.

Ранее мы писали, что кировский оператор снял фильм про Трифонов монастырь. Картину показали на федеральном телеканале «Спас».

Фото: uspenskysobor.ru