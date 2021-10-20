Успешные горожане станут наставниками кировских студентов

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин дал старт проекту «Менторская программа» в ВятГУ. Она реализуется в университете уже на протяжении нескольких лет и показала свою эффективность.

Суть проекта — студенты учатся у опытных наставников. Наставники делятся с младшими товарищами профессиональными знаниями и умениями. При этом общение проходит не только в лекционных залах, но и в неформальной обстановке.

Наставниками студентов становятся известные жители Кирова, которые добились в своей деятельности успеха. Таким людям есть что рассказать и у них можно поучиться.

— Мы рады быть полезными, рады взаимодействию с вами. Хочу выразить слова благодарности руководству университета за такой проект, — обратился к студентам и администрации ВятГУ Александр Чурин.

В день старта проекта состоялась деловая игра. Александр Чурин пообщался с молодыми людьми и ответил на их вопросы.

Известно, что в новом сезоне «Менторской программы» примут участие политики, банкиры, руководители госструктур, бизнесмены.

Фото: Александр Папырин