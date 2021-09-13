Установлена личность неизвестного мужчины, попавшего в чепецкую больницу

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» установили личность неизвестного мужчины, попавшего в Кирово-Чепецкую больницу. В настоящее время продолжаются поиски его родных.

По неподтвержденной информации, около 10 лет назад мужчина работал электриком на заводе минеральных удобрений. 4 сентября он оказался в одной из городских больниц с потерей памяти. С собой у мужчины была связка ключей.

Ориентировка с приметами была распространена в соцсетях. В скором времени под постом отписались местные жители, узнавшие найденного.

— Работал лет 10 назад на ЗМУ старшим мастером, электриком, — написал один из участников группы «Лиза Алерт».

Фото: vk.com/lizaalert_kirov