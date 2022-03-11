Устойчивость ключевых сфер — на оперативном контроле

Межведомственную комиссию возглавил губернатор Игорь Васильев
Губернатор Кировской области возглавил межведомственную комиссию, на оперативном контроле которой находятся вопросы деятельности ключевых сфер экономики региона.
На первом заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона рассмотрели, как складывается ситуация в социальной сфере, промышленном производстве, агропромышленном и дорожном комплексах, а также на системах жизнеобеспечения.
Так, было отмечено, что накануне посевной вятские аграрии получат все предусмотренные меры поддержки. В частности 738,7 млн рублей будет предоставлено бюджетополучателям на производство в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области».
Что касается социальных льгот, то, по словам министра социального развития региона Ольги Шулятьевой, сегодня все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки населению региона выполняются полностью.
– Социальную поддержку получают 370 тысяч жителей Кировской области, – рассказала Ольга Шулятьева. – Общее число предоставляемых мер помощи – 700 тысяч, поскольку один человек может получать сразу несколько видов помощи. Выплаты перечисляются в установленные законодательством сроки.
Министр отметила, что уже в марте будет осуществлена выплата в новых размерах региональным льготникам – в соответствии с инициированным главой региона решением об индексации отдельных мер социальной поддержки (от 15% до 30%).
– Правительство Кировской области в полном объёме и в сроки исполняет все взятые на себя обязательства по реализации национальных проектов, функционированию систем здравоохранения, образования, предоставления выплат и пособий, обеспечения работоспособности ключевых инженерных и коммунальных систем. Мы готовы оперативно реагировать на все вызовы, с которыми сталкивается экономика региона. Для этого создана межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики региона. На комиссии мы рассматриваем самые актуальные вопросы, расставляем приоритеты, определяем ключевые задачи стабилизации ситуации. Уверен, что выбранный формат актуален в складывающихся условиях и позволит принимать взвешенные решения, — подчеркивает Игорь Васильев.