Устойчивость ключевых сфер — на оперативном контроле

Межведомственную комиссию возглавил губернатор Игорь Васильев

Губернатор Кировской области возглавил межведомственную комиссию, на оперативном контроле которой находятся вопросы деятельности ключевых сфер экономики региона.

На первом заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона рассмотрели, как складывается ситуация в социальной сфере, промышленном производстве, агропромышленном и дорожном комплексах, а также на системах жизнеобеспечения.

Так, было отмечено, что накануне посевной вятские аграрии получат все предусмотренные меры поддержки. В частности 738,7 млн рублей будет предоставлено бюджетополучателям на производство в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области».

Что касается социальных льгот, то, по словам министра социального развития региона Ольги Шулятьевой, сегодня все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки населению региона выполняются полностью.

– Социальную поддержку получают 370 тысяч жителей Кировской области, – рассказала Ольга Шулятьева. – Общее число предоставляемых мер помощи – 700 тысяч, поскольку один человек может получать сразу несколько видов помощи. Выплаты перечисляются в установленные законодательством сроки.

Министр отметила, что уже в марте будет осуществлена выплата в новых размерах региональным льготникам – в соответствии с инициированным главой региона решением об индексации отдельных мер социальной поддержки (от 15% до 30%).