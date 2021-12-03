Утвержден список экспертов Общественной палаты Кировской области

Утверждён список экспертов Общественной палаты Кировской области V созыва.
Они будут привлекаться к работе комиссий, рабочих и региональных групп для обсуждения и решения профильных вопросов.
В состав экспертов ОПКО вошли:
- в сфере развития гражданского общества — Нина Ершова и Михаил Курашин
- в сфере культуры — Руслан Мамедов и Ольга Колесникова
- в сфере безопасности — Виктор Рябенко
- в сфере права — Олег Холкин
- в сфере экологии — Людмила Волкова, Александра Гнетковская, Андрей Гордин, Александр Денисенко, Светлана Занько, Ольга Куклина, Алексей Лещенко, Татьяна Мусихина, Константин Окулов, Екатерина Рябова, Надежда Садакова, Олег Созинов, Ольга Стрелкова, Александр Тимонов, Валентина Титова, Наталья Филиппова и Александр Штин
- в сфере ЖКХ — Константин Ситчихин и Денис Журавлёв
- в сфере организации отдыха и оздоровления детей — Дмитрий Мамаев
- в сфере экономики — Александр Носов и Евгений Колупаев