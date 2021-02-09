Утверждено положение о министерстве экономического развития области

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин утвердил положение о региональном министерстве экономического развития. Постановление вступит в силу после внесения соответствующих изменений в Единый госреестр юридических лиц.
В документе обозначены основные функции нового министерства:
- управление комплексным социально-экономическим развитием;
- координация регионального социально-экономического развития;
- формирование инвестиционной и инновационной политики;
- координация международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей.
Кроме того, министерство будет координировать деятельность органов исполнительной власти области по вопросам стратегического планирования и социально-экономического развития региона.
В настоящее время этот функционал возложен на министерство экономического развития и поддержки предпринимательства.