Утверждено положение о министерстве экономического развития области

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин утвердил положение о региональном министерстве экономического развития. Постановление вступит в силу после внесения соответствующих изменений в Единый госреестр юридических лиц.

В документе обозначены основные функции нового министерства:

управление комплексным социально-экономическим развитием;

координация регионального социально-экономического развития;

формирование инвестиционной и инновационной политики;

координация международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей.

Кроме того, министерство будет координировать деятельность органов исполнительной власти области по вопросам стратегического планирования и социально-экономического развития региона.

В настоящее время этот функционал возложен на министерство экономического развития и поддержки предпринимательства.