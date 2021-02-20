Увлажняющие крема для лица, как и когда лучше использовать

Применение увлажняющего крема – важнейший этап ухода за лицом. Все типы кожи остро нуждаются в регулярном увлажнении. Наряду со защитой и питанием косметические средства позволяют сохранить здоровье и привлекательность кожных покровов. Увлажняющие крема помогают минимизировать негативное воздействие солнечных лучей, перепадов температуры и загрязнений. Они представляют собой базу по уходу за собой.

Особенности и преимущества увлажняющего крема

Данное средство эффективно улучшает состояние кожи и выступает в роли защитного слоя. Благодаря ему влага поглощается и удерживается в наружных покровах. Крем не допускает преждевременной потери влаги на протяжении дня и оберегает кожу от обезвоживания. Его применение перед нанесением макияжа способствует сохранению гладкости лица. Кожа остаётся эластичной и ухоженной.

Для сохранения красоты и здоровья нужно применять увлажняющие крема на постоянной основе, причём несколько раз в день. Качественная косметика гарантирует повышение упругости кожных покровов и их защиту от негативного внешнего воздействия. Увлажняющие средства обеспечивают и дневной, и ночной уход. Как правило, они защищают от солнца. Их состав представлен экстрактами растений, маслами и витаминами.

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Увлажняющие крема обладают большим числом преимуществ:

защита кожных покровов от влияния окружающей среды;

замедление естественной потери влаги;

питание кожи лица;

создание ощущения комфорта;

формирование базы перед нанесением макияжа;

улучшение общего состояния кожных покровов;

роль защитного слоя;

удержание влаги;

сохранение гладкости и упругости;

предотвращение сухости.

Правильное применение

Перед нанесением увлажняющего крема лицо нужно очистить. Кожа должна быть чистой и тонизированной. Для этого стоит использовать мягкое средство. Для отшелушивания подходят круговые движения. После очищения на лицо нужно нанести тоник. Затем можно приступать к использованию крема. Руки должны быть чистыми. Много средства применять не стоит. Область вокруг глаз важно избегать. Если нанести крем слишком близко к глазам, возникнет риск раздражения.

Увлажняющий крем наносится от центра лица. Он должен впитываться не менее трёх минут перед нанесением основы. Важно помнить и про шею. Не стоит тянуть кожу вниз. Все движения должны быть плавными и аккуратными.

При выборе увлажняющего средства следует учитывать тип кожи. В противном случае оно не будет соответствовать индивидуальным особенностям наружных покровов. Жирная кожа требует продукции, в составе которой отсутствуют масла. Женщинам с таким типом кожи нужно помнить о важности увлажнения и питания.

Чувствительная кожа предполагает использование специальных средств. Оптимально, чтобы продукция не имела запаха, а в её составе отсутствовали потенциальные аллергены.

Обладательницам нормального типа стоит побеспокоиться о сохранении естественного водного баланса. Крем должен быть питательным и качественным. Увлажняющие средства более тяжёлой текстуры подходят женщинам с сухой кожей. Основа должна быть масляной и гипоаллергенной. Сухая кожа предполагает не только увлажнение и питание, но и необходимость наличия у средства успокаивающего эффекта. От покупки продукции, которая содержит выраженные ароматы, стоит отказаться. Иначе лицо может стать ещё более сухим.