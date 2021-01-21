Уволен полицейский, задержанный за пьяную езду

Об увольнении майора полиции сообщили накануне вечером активисты «Ночного патруля».

«Ночной патруль» г. Киров:

— По нашей информации, сегодня был уволен по статье майор Фукалов. Ждём официального подтверждения от УМВД.

Напомним, что в ночь на 17 января в Кирове полицейские остановили иномарку, ехавшую по дороге по непрямой траектории. Водитель авто был явно нетрезв, однако проходить освидетельствование отказался. Зато показал полицейским «красные корочки» сотрудника УМВД.

Как стало известно позже, задержанный – майор полиции Сергей Фукалов, сотрудник контрольно-профилактического отдела. Несколько дней назад в отношении проштрафившегося полицейского была начата служебная проверка.