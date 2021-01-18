В 10 населенных пунктах Кировской области станет светлее

Протяженность новых сетей составит более 18 км.

В рамках 3-летнего плана по капремонту автодорог общего пользования в Кировской области обустроят новые пешеходные переходы, остановочные комплексы, установят дорожные знаки, светофоры и сделают уличное освещение. Это сделают для обеспечения безопасности на дорогах.

Так, новые световые опоры появятся возле поселков Лебяжье, Суна и Большевик (Сунского района), возле Кильмези и у деревни Малая Кильмезь (Кильмезского района), возле села Калинино Малмыжского района, деревнях Чуваши и Теребиловка Уржумского района и в пригороде областного центра – возле Стрижей и Бурмакино.

Всего 18,5 км. Там же сделают тротуары для удобного и безопасного передвижения в темное время суток.

Помимо этого в Сунском, Нолинском и Кумёнском районах сделают съезды к автобусным остановкам на трассе Киров – Вятские Поляны. Эти же работы запланированы в Чепецком районе на дороге Киров – граница с Удмуртской Республикой.

Сейчас ищут подрядчиков, кто сможет сделать все работы до конца года.

Фото: pixabay.com