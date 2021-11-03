В 10 районах Кировской области введен режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

В 10 районах Кировской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщили в областном управлении ветеринарии.

Распоряжением губернатора Кировской области от 29 октября режим ЧС введен на территории Зуевского, Белохолуницкого, Кирово-Чепецкого, Слободского, Омутнинского, Фаленского, Унинского, Богородского, Куменского, Сунского районов и города Кирова.

На ликвидацию последствий вспышки птичьего гриппа выделено 3 миллиона рублей из резервного фонда правительства области. В Зуевском районе сожгли более 27 тысяч потенциально опасных птиц на фабрике и дезинфицируют помещения предприятия.

Изымают и сжигают птицу и из частных подсобных хозяйств. 594 птицы были изъяты у населения и уничтожены в передвижном крематоре. В противоэпизоотических мероприятиях задействованы 75 человек, в том числе 8 сотрудников ветслужбы и 12 студентов ВГАТУ.

Напомним, вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в ООО «Зуевское любимое» 27 октября. На фабрике погибли 800 кур. Анализ показал, что причиной их гибели стал высокопатогенный штамм гриппа Н5N1.