Главная > Главное > В 2 деревни в Слободском районе пришел газ

В 2 деревни в Слободском районе пришел газ

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

22 сентября в Слободском районе был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от Машкачей до деревень Подлевские и Сунцовы. Голубое топливо получили более 100 домов.

В мероприятии приняли участие замминистра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Алексей Журавлев, глава Слободского района Владимир Хомяков и представители «Газпром газораспределение Киров».

Длина нового газопровода составила 10,3 километра. Он был построен на инвестиционные средства АО «Газпром» по программе газификации Кировской области.

В 2 деревни в Слободском районе пришел газ

По словам Алексея Журавлева, газификация региона растет хорошими темпами. С 2006 года в Кировской области было газифицировано 169 населенных пунктов. Газ получили более 76 тысяч квартир и домов.

— Пуск газа в деревнях Сунцовы и Подлевские означает начало новой жизни для жителей. Кроме индивидуальных домовладений в населенном пункте к природному газу подключены и социальные объекты, — подчеркнул замглавы минстроя.

Одной из первых газ получила старейшая жительница Сунцовых Антонина Жесткова. Пенсионерке 86 лет. Всю свою жизнь она трудилась на ферме и является ветераном труда. Женщина очень рада, ведь топить дом дровами ей уже тяжело.

В 2 деревни в Слободском районе пришел газ

До конца 2021 года газ получит также деревня Стулово. Ранее голубое топливо получили жители Слободского.

Новый газопровод дает перспективы подачи газа и в другие населенные пункты – Сидоровку, Боровые, Нижние и Верхние Булдаки, Кузнецы, Семенихины и Конец. В общей сложности в них более 300 домовладений.

Напомним, что ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев стал инициатором бесплатного подведения газа к домовладениям. Законопроект был принят Госдумой. 

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина