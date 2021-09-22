В 2 деревни в Слободском районе пришел газ

22 сентября в Слободском районе был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от Машкачей до деревень Подлевские и Сунцовы. Голубое топливо получили более 100 домов.

В мероприятии приняли участие замминистра строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Алексей Журавлев, глава Слободского района Владимир Хомяков и представители «Газпром газораспределение Киров».

Длина нового газопровода составила 10,3 километра. Он был построен на инвестиционные средства АО «Газпром» по программе газификации Кировской области.

По словам Алексея Журавлева, газификация региона растет хорошими темпами. С 2006 года в Кировской области было газифицировано 169 населенных пунктов. Газ получили более 76 тысяч квартир и домов.

— Пуск газа в деревнях Сунцовы и Подлевские означает начало новой жизни для жителей. Кроме индивидуальных домовладений в населенном пункте к природному газу подключены и социальные объекты, — подчеркнул замглавы минстроя.

Одной из первых газ получила старейшая жительница Сунцовых Антонина Жесткова. Пенсионерке 86 лет. Всю свою жизнь она трудилась на ферме и является ветераном труда. Женщина очень рада, ведь топить дом дровами ей уже тяжело.

До конца 2021 года газ получит также деревня Стулово. Ранее голубое топливо получили жители Слободского.

Новый газопровод дает перспективы подачи газа и в другие населенные пункты – Сидоровку, Боровые, Нижние и Верхние Булдаки, Кузнецы, Семенихины и Конец. В общей сложности в них более 300 домовладений.

Напомним, что ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев стал инициатором бесплатного подведения газа к домовладениям. Законопроект был принят Госдумой.