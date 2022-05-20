В 2 районах Кировской области выпал снег

Погода в мае-2022 не устает удивлять кировчан. Так, после короткого потепления в выходные в Кировскую область вновь пришли холода.

Почти по всей области отмечаются заморозки на почве. Сразу в нескольких районах области выпал снег. Фото и даже видео майского снегопада поделились районные газеты.

Так, снег выпал в поселке Мирный и селе Пищалье Оричевского района.

Прошел снегопад и в Сунском районе.

Тем временем в кировском МЧС предупреждают, что ночные заморозки продлятся до 24 мая. После этого, по мнению синоптиков, в Кировскую область вернется тепло.

Фото, видео: t.me/holzori, vk.com/public18478103