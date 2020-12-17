В 20 школах региона отремонтируют спортзалы

Благодаря участию Кировской области в реализации национального проекта «Образование» в регионе ежегодно проводится капитальный ремонт и обновление оборудования спортивных залов сельских школ. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета.

Подать заявку на ремонт спортивного зала могут как государственные, так и муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, посёлках городского типа или малых городах с населением до 50 тысяч человек. Как правило, многие из таких школ относятся к числу малокомплектных.

В 2021 году участниками федеральной программы станут 20 школ, расположенных в Верхошижемском, Советском, Даровском, Слободском, Нолинском, Уржумском, Кирово-Чепецком, Свечинском, Унинском, Юрьянском, Кумёнском, Котельничском, Белохолуницком, Верхнекамском, Малмыжском, Вятскополянском районах, а также две школы в городе Кирове.

– Программа по ремонту спортивных залов реализуется в регионе с 2014 года, в 2018 году она стала частью нацпроекта «Образование». Средства на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой в сельских школах из федерального бюджета выделяются ежегодно. Работа по выявлению потребностей каждого муниципалитета в ремонтах спортивных залов сельских школ будет продолжена и в последующие годы, – рассказала министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Как отмечает первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, программа по ремонту спортивных залов является значимой для всех сельских жителей: в районах школы выполняют социальную функцию и становятся своеобразным культурно-спортивным центром.