В 2020 году в больницу «скорой» устроились 18 молодых врачей

Кадры для сферы здравоохранения готовят со школьной скамьи.

Вопрос обеспеченности кировских больниц и поликлиник кадрами находится на постоянном контроле регионального правительства и профильного министерства. Как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, готовить медиков начинают еще в школьные годы – когда ребята проходят профориентирование. Далее их ведут в медуниверситетах, когда те проходят обучение по целевым договорам.

Благодаря этому в прошлом году в Больницу скорой медицинской помощи устроились 18 выпускников университета: терапевты, узкие специалисты: гинекологи, неврологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, неонатологи и кардиолог. Сейчас для больницы скорой помощи обучают еще 37 целевиков по специальности «Лечебное дело» и еще 16 узких специалистов.

Старшие коллеги, хорошо отзываются о молодых врачах и помогают им адаптироваться в новом коллективе.

Фото: kirovreg.ru