В 2021 году кировчан кусали пони, бараны, крысы и дикий еж

В областном минздраве рассказали, с укусами каких животных жители Кировской области обращаются за медицинской помощью.

За 3 месяца 2022 года в Центр травматологии обратились 274 кировчанина с укусами и царапинами. Чаще всего травмы наносили кошки и собаки – порядка 95 процентов всех случаев.

Более 70 процентов ран – укусы домашних животных. 12 процентов из них нанесены питомцами пострадавших. Причиной нападений становятся неправильное содержание животных или нарушение правил поведения при обращении с ними.

Бывают и нетипичные случаи укусов. За 6 месяцев 2021 года таких зарегистрировано 28. Кировчан кусали пони, баран, ласка, дикий еж, норка, утка и лиса. Четырех жителей области укусили хомяки и лошади, а шестерых – крыса.

В 2022 году врачи оказали помощь 9 «необычным» пациентам. Их покусали дикие мыши, крысы, хомяк и енот.

В Центре травматологии имеется антирабический кабинет, который специализируется на лечении таких пациентов. Кроме обработки ран, пациентам проводят профилактику бешенства и других инфекций.

По словам врача антирабического кабинета Андрея Чижикова, вакцина вводится 6 раз: в день обращения, на 3, 7, 14, 30 и 90 дни. Иногда за животным, которое нанесло травму, удается установить наблюдение. Если в течение 10 суток у него не проявились симптомы бешенства, инъекции прекращают.