В 2021 году Кировская область направила 13,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов

23 декабря на заседании правительства Кировской области подвели итоги реализации нацпроектов в регионе в 2021 году. О них рассказал председатель областного правительства Александр Чурин.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, реализация национальных проектов является приоритетной задачей областного правительства. Все нацпроекты нацелены прежде всего на повышение качество жизни людей.

Александр Чурин подчеркнул, что при реализации как национальных, так и региональных проектов важно минимизировать риски и вести четкий контроль за исполнением мероприятий, особенно на муниципальном уровне.

Председатель правительства озвучил цифры: в 2021 году на реализацию нацпроектов в Кировской области из бюджетов всех уровней было выделено 13,5 миллиардов рублей. 8,8 из них – федеральные средства.

— Благодаря работе главы региона в рамках Госсовета в наш регион поступило 2 миллиарда федеральных средств по нацпроекту «Образование». Эти деньги пошли на строительство первых шести школ в рамках «демографической» субсидии. Надо отметить, что это четверть совокупного объема, распределенного среди субъектов ПФО. Финансирование перейдет на следующий год, — рассказал Александр Чурин.

Без учета «школьных» средств освоение областного бюджета в части нацпроектов составляет 85 процентов. Хорошую динамику расходов сохранили «Демография» и «Цифровая экономика». Со второго полугодия улучшилась динамика освоения средств по «Здравоохранению», «Безопасным качественным дорогам» и «Культуре». Буквально за последнюю неделю увеличился расход средств по проектам «Экология» и «Образование». Последнее показало лучшие цифры.

— Без учета средств на строительство школ уровень освоения средств по нацпроекту «Образование» составляет 94%, — добавил председатель правительства.

Помимо этого органы местного самоуправления реализуют 14 региональных проектов. В этом году они затронули 35 районов, муниципальных и городских округов.

— Общий объем средств, освоенных в рамках нацпроектов на местном уровне, составил 3,2 миллиарда рублей, или 51 процент плана на середину декабря. Полностью освоены средства в Нагорском, Уржумском, Орловском, Юрьянском районах, — сообщил Александр Чурин.

Хорошие результаты показаны и в сфере капитального строительства. В этом году в областном бюджете были заложены средства на строительство и реконструкцию 33 объектов на сумму 4,2 миллиарда рублей. Среди завершенных объектов – пешеходные переходы в Малмыжском и Нолинском районах, 2 многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья в Кирове и 1 – в Опарино и объекты проекта-победителя в Советске. Также завершена реконструкция автодороги в Боево (Кирово-Чепецк) и основные работы по реконструкции Кировской областной детской клинической больницы.

Для лучшей вовлеченности в нацпроекты органов местного самоуправления необходимо наладить мониторинг и контроль результатов, считает Александр Чурин. Для этого в 2022 году будет введена система сводных планов-графиков.