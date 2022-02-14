В 2021 году Кировская область нарастила объемы производства на 14,9%

По итогам 2021 года Кировская область вошла в число регионов РФ, которые сумели нарастить объемы промышленного производства. Об этом сообщает телеграм-канал «Региональная политика».

Как отмечают авторы канала, в прошлом году России удалось вернуть производство на допандемийный уровень 2019 года. Восстановление промышленности началось в апреле. По итогам 12 месяцев индекс промпроизводства составил +5,3 процента к 2020 году.

Кировская область оказалась в списке регионов-лидеров. Индекс промышленного производства в 2021 году составил 14,9 процента. Максимальный рост показали обрабатывающие предприятия и энергетическая отрасль.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркивает, что к 2026 году ожидается рост промышленного производства порядка 16%, прежде всего за счет опережающего роста обрабатывающих производств.

— Наша стратегическая задача – поддержать и закрепить эту динамику в региональной экономике, обеспечить ее устойчивое, долгосрочное развитие и увеличить потенциальные темпы экономического роста, — сказал глава региона. — Для развития областной промышленности, мы разработали меры поддержки для представителей различных направлений бизнеса. Большую помощь в преображении сферы оказывает Региональный фонд развития промышленности — объем выданных льготных займов растет с каждым годом. Еще один созданный нами институт — Региональный центр компетенций позволит в ближайшее время повысить культуру бережливого производства на промплощадках, а значит — снизить все виды потерь, нарастить прибыль и увеличить уровень заработной платы кировчан, занятых в промпроизводстве.

Позитивные тенденции наблюдаются не только в развитии промышленного сектора Кировской области, но и практически во всех сферах экономики региона, В сельском хозяйстве рост этого показателя планируется на 11% – в том числе благодаря реализации крупных инвестиционных проектов. В сфере строительных работ также ожидаются положительные тенденции – плюс 7%, по вводу жилья – плюс 27%.

Это обеспечиваются за счет роста реальных доходов населения. Кроме Кировской области, хороший прирост производства традиционно отмечен в Москве (+36,6%), ЯНАО и Подмосковье (оба +17%) Якутии (+16,1%), Нижегородской области(+13,8%) и Краснодарском крае (+12,5%).

В число аутсайдеров попали такие «столпы российской промышленности», как Свердловская область и Красноярский край, а также Волгоградская и Сахалинская области и ряд других, менее «промышленных» регионов.

Рост объемов производства был отмечен в добывающих и обрабатывающих отраслях, а также в машиностроении. Снижение же отмечалось в связи с проблемами в добыче нефти и металлических руд. Отметим, что по итогам 2021 года обрабатывающие производства Кировской области обеспечили рекордные поступления в бюджет.