В 2021 году на обеспечение правопорядка в Кировской области было направлено 850 млн рублей

В прошедшем году на обеспечение правопорядка в Кировской области было выделено 850 миллионов рублей. Средства поступили из областного бюджета. Об этом стало известно на коллегии областного УМВД по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2021 год.

В мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев. По словам главы региона, совместная работа органов исполнительной власти и правоохранительных структур способствовала укреплению правопорядка и обеспечению безопасности жителей региона. В частности, активное взаимодействие велось по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

— В Кирове и в районах были организованы дополнительные ежедневные рейды, обеспечен правопорядок на прилегающих медицинских учреждениях и других социально важных объектах, задействованных в борьбе с коронавирусом, – рассказал губернатор.

Также на мероприятии было отмечено, что за 4 года финансирование правоохранительных мероприятий увеличилось более чем на 387 миллионов рублей. В 2021 году оно составило около 850 миллионов.

На грядущий год задачами правоохранительных органов остаются противодействие терроризму и экстремизму, снижение числа ДТП и обеспечение безопасности граждан. Также глава региона подчеркнул, что необходимо принять дополнительные меры, направленные на укрепление общественного порядка и сохранение стабильности общественно-политической обстановки в области.

— Уверен, что вместе мы успешно справимся с поставленными задачами, – резюмировал Игорь Васильев.

Также в рамках мероприятия начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин наградил сотрудников за добросовестную службу. Одним из награжденных стал лейтенант полиции из Кирово-Чепецка Антон Богданович. 5 декабря он спас 11-летнего мальчика, который провалился под лед. За проявленное мужество полицейскому вручили нагрудный знак общественного совета при УМВД России по Кировской области «За укрепление взаимодействия полиции и общества».