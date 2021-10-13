В 2021 году при пожарах в Кировской области погибли 110 человек

За 9 месяцев 2021 года пожары в Кировской области унесли жизни 110 человек. 5 погибших – дети.

С января по октябрь в Кировской области произошло 2205 пожаров. Это на 27 процентов больше, чем в прошлом году. Количество погибших увеличилось на 11 процентов.

Основными причинами огненных бедствий, как и раньше, стали неосторожное обращения с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов и использование неисправных печей.

В связи с этим в районах области была усилена работа по профилактике пожаров. Сотрудники МЧС проводят подворовые инструктажи и распространяют листовки на противопожарную тематику.

Особое внимание уделяется домам, где живут многодетные семьи. Им оказывается помощь по ремонту электропроводки и печей, а также газового оборудования. В жилье многодетных малообеспеченных семей устанавливаются бесплатные автономные пожарные извещатели.

Ранее мы писали, что в Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли 2 человека.