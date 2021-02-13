В 2021 году в Кирове достроят 3 проблемных дома

Вопрос защиты прав дольщиков обсудили на совещании главного федерального инспектора по Кировской области.

В мероприятии приняли участие представители минстроя, горадминистрации, прокуратуры и фонда защиты прав дольщиков.

По словам врио главы минстроя Ирины Кислухиной, в прошедшем году реестр проблемных объектов пополнился еще 12 домами. Все они находятся в слободе Новое Сергеево и являются домами блокированной застройки, формально не попадающими под действие закона о долевом строительстве.

В настоящее время в реестре 32 дома. Вопрос достройки каждого из них решается в индивидуальном порядке. Это может быть сделано силами застройщика, путем привлечения инвесторов, а также с помощью Фонда защиты прав дольщиков.

Оценить ход строительства можно через систему «Достроим вместе», где опубликованы документы по каждому объекту и обозначены цветом этапы строительства.

В планах на 2021 год – начало работ по достройке домов на улице Мичуринской, 3, в переулке Березниковском, 38 и 40. Также планируется сдать в эксплуатацию дома на Маклина, 60, в переулке Гороховском, 21 и на улице Советской, 47а в Слободском.

Ранее мы писали, что за прошедший год новостройки в Кировской области подорожали на 10 процентов.