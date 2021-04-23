В 2021 году в Кирове отремонтируют 246 лифтов

О ходе ремонта лифтов в многоквартирных домах областного центра рассказали в Фонде капремонта.

Как сообщил врио директора Фонда Андрей Горячевский, в прошлом году в Кирове планировался капитальный ремонт 220 лифтов в 66 домах. Были проведены торги, по итогам которых заключены договоры с 5 подрядчиками. Однако один из них, ООО «Техэнергострой» из Ижевска, провел работы более чем на 50 лифтах с большой задержкой.

На сегодня в эксплуатацию не сданы парные лифты в одном дома – на Юровской, 6, жильцы которого живут без лифта с прошлого года. Срок окончания работ – 20 мая.

По словам Горячевского, в прошлом году были также заключены контракты по замене 147 лифтов, которые включены в программу 2021 года. Однако мониторинг показал, что закончить работы в заданные сроки смогут не все подрядчики. Поэтому договоры на 94 лифта были расторгнуты.

В планах на 2021 год – ремонт еще 246 лифтов. По 201 объекту договоры уже заключены, 37 лифтов отремонтированы и сданы в эксплуатацию, 126 – в работе. Еще по 38 объектам ожидаются поставки оборудования.