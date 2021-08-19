В 2021 году в Кировской области благоустроили 45 дворов и 47 парков

В Кировской области идут активные работы по благоустройству общественных пространств и дворов. На 18 августа в области благоустроено 45 дворов и 47 парковых зон по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Работы ведутся в 31 муниципальном образовании. В 6 населенных пунктах: Зуевке, Мурашах, Нолинске, Бобино, Сосновке и Яранске – благоустройство завершено. Обновленные дворы получили жители Кирса, Сосновки, поселка Краснооктябрьского, Зуевки. В Светлополянске были отремонтированы сквер «Торфяник» и стадион «Светлый». В Белой Холунице завершен ремонт пешеходного моста, а в Лузе появились новые детские спорткомплексы.

Как не раз подчеркивал губернатор Кировской области Игорь Васильев, объекты для благоустройства выбирают сами жители.

Всего до конца 2021 года в Кировской области запланировано благоустроить порядка 72 дворов и 66 общественных пространств.