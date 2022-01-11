В 2021 году в Кировской области добыли 290 волков

За прошедший год в Кировской области было отстреляно 290 волков. Об этом сообщил замминистра охраны окружающей среды региона Дмитрий Анисимов.

По словам Дмитрия Анисимова, данная цифра – один из лучших результатов за последние 5 лет. Лучший показатель был в 2017 году – 299 волков.

12 волков было добыто в Опаринском районе. Наравне с Подосиновским он считается одним из самых проблемных по «волчьему вопросу».

— С 50 годов XX столетия на территории региона не зафиксировано ни одного случая нападения волков на людей, — отмечает Дмитрий Анисимов.

Волки представляют опасность в первую очередь для домашних животных – в основном для собак, которые свободно разгуливают по поселкам и провоцируют хищников на визиты к жилью.

В минприроды призывают жителей таких населенных пунктов убирать животных с улицы, особенно в темное время суток.

Всем, кто заметил волков или их следы вблизи жилья, следует обратиться в администрацию сельского поселения. Информация будет передана инспекторам и полиции.

Ранее в минприроды опровергли возможное появление стаи волков в Шабалинском районе.