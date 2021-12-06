В 2021 году в Кировской области отремонтировали 39 дорог к школам и детсадам

В 2021 году в Кировской области было отремонтировано 39 дорог к учебным заведениям: вузам, школам и детским садам. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта.

Ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По БКД было отремонтировано 24 дороги в Кирове, 8 – в Слободском районе, 3 – в Кирово-Чепецке, 4 – в Пижанке, Неме, Советске и Оричах.

Также был проведен ремонт 15 участков дорог, входящих в туристические маршруты. В их число вошли дороги в Нагорском и Слбодском районах ведущие к участку «Тулашор» Нургушского заповедника, 2 участка дорог к музею братьев Васнецовых в селе Рябово, а также участки дорог, ведущих к озерам Шайтан и Лежнинскому.

В общей сложности в 2021 году по нацпроекту БКД было приведено в нормативное состояние 253 километра дорог. 178 из них – региональные, 75 – дороги Кировской городской агломерации.

Все работы завершены в установленные сроки. Их общая стоимость составила 3,5 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов больше, чем в прошлом году.

Ранее мы писали, что в 2022 году в Кировской области отремонтируют 173 километра дорог.