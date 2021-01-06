В 2021 году в Кировской области отремонтируют 160 километров дорог

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас региональное министерство транспорта отбирает подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом кировских дорог. В наступившем году им предстоит привести в надлежащее состояние более 60 отрезков дорожного полотна. Половина из них — в областном центре. В Кирово-Чепецке нынче дорожники будут работать всего на двух объектах: на ул. Братьев Васнецовых и проспекте России. В Слободском планируют привести в надлежащее состояние 12 объектов. Среди них ул. Ак. Бакулева, Вятский тракт, ул. Гоголя, Загородная, Лесопарковая, Меховщиков, Северная, Шестаковская и др.

Отремонтируют дороги, ведущие из Кировской области в Нижегородскую и в Удмуртию. Наведут порядок также на одном из самых проблемных мест для автовладельцев — трассе проходящей по городу Яранску.

Общий объем финансирования составит 2,8 млрд рублей. Если будет такая возможность, то, как и в минувшем году, будет подана заявка на выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.