В 2021 году в Кировской области планируют сдать 5 долгостроев

О ходе строительства проблемных домов рассказал губернатор Игорь Васильев во время выездного совещания.

В настоящее время в реестре долгостроев Кировской области находится 31 дом. Все – многоквартирные. 1 апреля был сдан дом №21 в переулке 1-м Гороховском. Завершить строительство удалось за 6 месяцев благодаря применению механизма выделения земельного участка застройщику. Данный дом стал вторым, сданным таким путем.

— Областной механизм выделения земельного участка застройщику зарекомендовал себя как работающий инструмент. В дальнейшем это позволит завершить еще несколько крупных объектов, — сказал Игорь Васильев.

Дольщики, ждавшие свои квартиры с 2016 года, благодарны застройщику и подчеркивают, что он сделал даже больше, чем должен был. В частности, рабочие положили качественную стяжку вместо прошлой и частично переделали теплотрассу.

— В Кировской области работает социально-ответственный бизнес, который помогает в решении проблем города и области. Мы и в дальнейшем будем применять областной механизм выделения земельного участка застройщикам. Для этого уже сформирован земельный участок в Нововятском районе, что поможет решить вопрос по нескольким объектам, — сказал председатель правительства области Александр Чурин, также принимавший участие в выездном совещании.

Дом в 1-м Гороховском переулке стал первым, который сдали в этом году. Также до конца 2021 года планируется сдать в эксплуатацию дома на Маклина, 60а, Широтной, 1 (4-6 секции), в переулке Березниковском, 34 (3-4 секции), а также в Слободском на Советской, 47а. Это позволит наконец получить свои квартиры еще 370 дольщикам.