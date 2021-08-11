В 2021 году в Кировской области проложат газопроводы к 23 населенным пунктам

11 августа в областном правительстве обсудили реализацию Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы.

С 2006 года Кировская область является участником программы газификации регионов РФ. Ее реализацией занимается ПАО «Газпром». По словам министра строительства, энергетики и ЖКХ Игоря Селезнева, за эти годы сумма инвестиций в газификацию региона составила более 8 миллиардов рублей, а газ получили 169 населенных пунктов – более 76 тысяч домовладений. Были построены такие крупные ветки, как газопровод-отвод и газораспределительная станция в деревне Барамзы Слободского района, поселке Кумены и городе Слободском.

Сейчас перед регионами стоит задача провести догазификацию населенных пунктов, в которые уже проведен газ. Она пройдет в 2 этапа. Первый завершится к 2024 году, второй – к 2030-му. Для граждан газификация будет бесплатной.

По поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева был составлен план-график догазификации населенных пунктов региона. В список вошли 19 628 домовладений и многоквартирных домов в 282 населенных пунктах. В настоящее время собрано 6058 заявок на подключение, и это еще не все, кто нуждается в голубом топливе. Как подать заявку на газификацию.

— Необходимо усилить информирование жителей газифицированных населенных пунктов о возможности и порядке догазификации, — подчеркнул Игорь Селезнев.

Что касается 2021 года, то до его конца планируется проложить 65,7 км межпоселковых газопроводов к 23 населенным пунктам в Сунском, Вятскополянском, Малмыжском, Кирово-Чепецком, Оричевском районах и городе Кирова. Строительство ведется за счет областного бюджета и завершено уже в 17 пунктах.

Также в этом году планируется разработать проекты еще нескольких газопроводов протяженностью 136 километров. Это позволит газифицировать более 4 тысяч домовладений.