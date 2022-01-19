В 2021 году в Кировской области справились с двумя ЧС и спасли 1453 человека

В Кировской области подвели итоги работы территориальной системы РСЧС за 2021 год. Совещание в областном правительстве провел губернатор Игорь Васильев.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Кировской области Алексей Аникин, в 2021 году в Кировской области было зарегистрировано 2 ЧС регионального характера: гибель посевов от засухи в 15 районах и птичий грипп на птицефабрике в Зуевском районе.

За год оперативно-дежурные смены приняли участие в ликвидации 133 оперативных событий – нарушений электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, а также 2600 техногенных пожаров. Из огня было спасено более 540 человек. Совершено 1138 выездов на ДТП и оказана помощь во время 50 происшествий на водоемах.

— Всего за прошлый год спасено 1453 человека, – отметил Алексей Аникин.

Игорь Васильев подчеркнул, что оперативная реакция экстренных служб на ЧП позволила минимизировать последствия происшествий. По словам главы региона, показатели улучшаются за счет оснащения служб новой техникой, оборудованием, а также благодаря мероприятиям по повышению квалификации сотрудников.

Тем не менее проблемные точки остаются. Одной из них являются пожары, которые ежегодно уносят десятки жизней.