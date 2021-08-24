В 2021 году в лесах Кировской области пропал 51 человек

С начала 2021 года в природных условиях в Кировской области пропал 51 человек. 42 пропавших были разысканы, еще 9 человек до сих пор не найдены. Об этом сообщил начальник отдела по розыску пропавших без вести лиц Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области Вячеслав Петров.

По словам Вячеслава Петрова, главными причинами исчезновения людей, как и в прошлые годы, остается пренебрежение элементарными правилами поведения в лесу и основами личной безопасности. Это в первую очередь непредупреждение о своих намерениях, плохое знание местности, отсутствие средств навигации и связи, излишняя самоуверенность в своих силах, проблемы со здоровьем и незнание, как поступать в экстремальных ситуациях.

Помочь выбраться из леса (а порой и спасти жизнь) может небольшой «джентльменский набор грибника»: заряженный мобильный телефон, запас воды (минимум литр на человека) и нескоропортящихся продуктов питания, яркая одежда, необходимые лекарства и спички.

Еще одна необходимая вещь, о которой стоит сказать отдельно, — туалетная бумага. С ее помощью можно оставлять на деревьях «экологические метки», указывающие обратный путь. Лесной экосистеме бумага не причинит никакого вреда – ее смоет первый же дождь.

Добывать воду в лесу не следует – она может оказаться опасной. Что касается питания готовым «подножным кормом» — ягодами, то не стоит проходить километры в их поисках, теряя энергию.

Советы по ориентированию по солнцу и по мху работают лишь у опытных «лесников». Если вы прочитали об этом в интернете и ни разу не проверили на практике, они вряд ли помогут.

Если вы все же заблудились, то помочь выбраться из леса поможет смартфон. Практически в каждом смартфоне есть предустановленный сервис «Карта». С его помощью можно определить свои координаты с точностью до 50 метров даже в случае отсутствия связи и передать их оператору по номеру 112. Информация будет передана в полицию и в МЧС, и на место будет отправлена спасательная группа. Во время ожидания спасателей следует оставаться на месте.

— Этим летом таким образом из леса вывели двух заблудившихся подростков. Ребятам объяснили, что нажать на телефонах, чтобы передать свои координаты. Они это сделали, и буквально через час мы их нашли, — рассказал Дмитрий Кропанев, старший оперуполномоченный отдела по розыску пропавших без вести лиц.