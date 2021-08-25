В 2021 году в медвузы пойдут учиться 192 студента-целевика из Кировской области

В этом году в медицинские вузы по целевому договору поступили 192 студента из Кировской области. После окончания учебы все целевики пойдут работать в районные и областные больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Черняев.

Летом 2021 года целевое обучение в вузах завершили 187 студентов. Часть из них уже работает в медучреждениях, остальные продолжат обучение в ординатуре.

Обеспечение медицинских организаций региона квалифицированными кадрами и привлечение в отрасль молодых специалистов остаются приоритетным направлением работы областного минздрава и правительства. На этом неоднократно акцентировал внимание глава области Игорь Васильев.

За последние годы были в разы увеличены «подъемные» для врачей и фельдшеров. Ведется активная работа с молодежью. В настоящее время учиться по целевым договорам желают более 400 школьников. Продолжается расширение сети филиалов Кировского медколледжа. На сегодняшний день они работают в трех районах области. Еще в 5 районах открыты группы по подготовке медсестер и фельдшеров. В планах – начать подготовку средних медицинских работников в Советске и Слободском.

Как добавил Андрей Черняев, в Кировской области постоянно совершенствуются условия труда медработников, а больницы оснащаются современным оборудованием. Модернизация проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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