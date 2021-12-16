В 2021 году в развитие детских театров Кировской области вложили 29 млн рублей

В 2021 году на развитие детских театров Кировской области было направлено более 29 миллионов рублей. Об этом сообщила министр культуры Татьяна Мазур на пресс-коференции, посвященной итогам уходящего года.

Деньги были выделены в рамках проекта «Театр детям». Из федерального и областного бюджета поступило более 17 миллионов рублей, из резервного фонда правительства РФ – еще 11.

Полученные средства позволили обновить материально-техническую базу театров и поставить 10 новых спектаклей в театре кукол имени Афанасьева и театра на Спасской. Также театры получили порядка 260 единиц звукового, светового, специального технического и технологического оборудования.

Как отметил директор театра на Спасской Владимир Грибанов, начиная с 2017-го театр получал на эти цели от3 до 5 миллионов рублей в год. Но в 2021 году эта цифра существенно увеличилась.

— В 2021 году театр на Спасской получил 16 миллионов рублей. На эти деньги мы обновили звуковое и световую технику, а также оборудование в столярных, художественных и швейных мастерских, — отметил Владимир Грибанов.

Приятным финансовым подспорьем стала премия правительства РФ за лучшую постановку по произведения русской классики. Два года подряд – в 2019-м и в 2020-м – ее получали кировские театры. По итогам 2021 года театр на Спасской снова может стать лауреатом премии, сообщил директор ТЮЗа.

— Экспертный совет одобрил одну из постановок нашего театра, какую – пока секрет, — поделился Грибанов.

Также Владимир Грибанов рассказал, что в 2022 году театр на Спасской ждет реставрация. В рамках реставрационных работ планируется восстановить фасад здания, сделать ремонт зрительской части, верхнего и нижнего фойе, буфета, а также коммуникаций. Все это обеспечить зрителям комфортные условия для просмотра спектаклей.