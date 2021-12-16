В 2022-2023 гг в Кирове построят три школы

Объявлены аукционы на строительство в Кирове трёх школ. Они появятся в 2022-2023 гг в в Озерках, Чистых Прудах и территории бывшего КВАТУ.

Кроме того, будут построены вторые корпуса школ №№58, 48 и 66.

В целом в 2022-2024 гг по области предстоит возвести 13 новых общеобразовательных учреждений более чем для 10 тысяч детей. Из них 12 — в Кирове и одно — в Нолинске.

По поручению губернатора Игоря Васильева ход подготовки к строительству обсудили на совещании у первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова.

На нём было озвучено, что работа по строительству вторых корпусов существующих школ ведётся в соответствии с ранее утвержденными планами. Так, корпус школы №30 на 250 мест планировалось возводить по типовому проекту, ранее реализованному в Башкирии. Но в связи с трудной привязкой проекта к местности от него отказались и разработали отдельный проект. Второй корпус школы №53 на 372 места построят по другому типовому проекту, который утвердят до конца года. Сейчас завершается привязка к земельному участку. Аналогичный проект используют и при строительстве второго корпуса школы №66 в Нововятском районе. Аукцион по нему планируется объявить до конца года.

Кроме того, подведены итоги аукциона на продолжение капремонта школы №7 в Кирово-Чепецке. Дмитрий Курдюмов в ближайшее время посетит объект и встретится с подрядчиком, чтобы наметить планы по завершению работ. Здесь произошла замена подрядной организации, которая не справилась со сроками.