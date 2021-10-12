В 2022 г. изменятся условия работы с отходами I и II класса опасности

Областное министерство охраны окружающей среды информирует о том, что в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» нацпроекта «Экология» создаётся комплексная система по обращению с ними.

В эксплуатацию вводится федеральная государственная информационная системы учета и контроля за обращением с отходами (ФГИС ОПВК). Кроме того, идёт строительство базовой инфраструктуры для их переработки.

ФГИС ОПВК — это единая информационная платформа, где будет содержаться полная, достоверная и актуальная информация о всех предприятиях, образующих отходы I и II классов опасности, операторах по обращению, видах и объёмах образованных и переработанных отходов, местах их накопления, лимитах на размещение и др.

Федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности на территории РФ определено ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

С 1 марта 2022 года для всех хозяйствующих субъектов будет обязательным внесение данных во ФГИС ОПВК и заключение с федеральным оператором договоров в области обращения с отходами I и II классов опасности (согласно п. 6 ст. 14.3. Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).