В 2022 г. объем дорожного фонда области составит 8,8 млрд руб.

В следующем году объём дорожного фонда Кировской области составит 8,8 млрд рублей.

Об этом сообщили в ходе заседания комитета Заксобрания по промышленности и развитию инфраструктуры.

Сейчас фонд сформирован за счёт собственных доходов региона и составляет 7,6 млрд. Но в министерстве финансов ожидают дополнительных поступлений из федерального бюджета.

«Есть информация, что расходы по данному направлению в 2022 году увеличатся для нашей области на 1,2 млрд рублей. Ко второму чтению бюджета объём дорожного фонда будет скорректирован и составит 8,8 млрд рублей — на уровне текущего года», — рассказала заместитель министра финансов Наталья Колобова.

Напомним, на пленарном заседании депутаты ОЗС в первом чтении одобрили прогноз бюджета региона на 2022 год.