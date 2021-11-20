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В 2022 г. объем дорожного фонда области составит 8,8 млрд руб.

Вадим Шабалин Новости, Общество

В следующем году объём дорожного фонда Кировской области составит 8,8 млрд рублей.

Об этом сообщили в ходе заседания комитета Заксобрания по промышленности и развитию инфраструктуры.

Сейчас фонд сформирован за счёт собственных доходов региона и составляет 7,6 млрд. Но в министерстве финансов ожидают дополнительных поступлений из федерального бюджета.

«Есть информация, что расходы по данному направлению в 2022 году увеличатся для нашей области на 1,2 млрд рублей. Ко второму чтению бюджета объём дорожного фонда будет скорректирован и составит 8,8 млрд рублей — на уровне текущего года», — рассказала заместитель министра финансов Наталья Колобова.

Напомним, на пленарном заседании депутаты ОЗС в первом чтении одобрили прогноз бюджета региона на 2022 год.

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Вадим Шабалин