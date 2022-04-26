В 2022 году благодаря ЭКО в Кировской области родились 60 детей

С начала 2022 года благодаря процедуре ЭКО в Кировской области родились 60 детей. 14 из них – двойняшки. Об этом рассказал глава областного минздрава Андрей Черняев.

В прошлом году медики выполнили 998 процедур с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Беременность наступила у 218 женщин. В этом году проведено уже 272 процедуры.

ЭКО в Кировской области проводится бесплатно в рамках нацпроекта «Демография». В программу также входят обследования, необходимые для экстракорпорального оплодотворения. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родителями смогли стать более 1800 кировских семей.

По словам главного врача Кировского областного клинического перинатального центра Николая Семеновского, медики применяют в работе расходные материалы ведущих производителей. Пациентам доступны «заморозка» спермы, ооцитов и эмбрионов, а также донорство яйцеклеток и эмбрионов.

Ранее мы писали, что за полгода работы в кировском инфекционном госпитале на базе бывшей северной больницы родились 132 малыша.