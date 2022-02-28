В 2022 году Дорожный фонд Кировской области составит 10,8 миллиарда рублей

В 2022 году объем Дорожного фонда Кировской области составит 10,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил и. о. министра транспорта Юрий Шевелев на заседании областного правительства.

Подводя итоги 2021 года, Юрий Шевелев напомнил, что в дорожный фонд было заложено 9,1 миллиарда рублей. Было отремонтировано 363 километра дорог – максимальная цифра за последние 5 лет. В Кировской городской агломерации в порядок было приведено 73 километра дорог. В Кирове начато строительство крупных объектов – участков улиц Сурикова, 8 марта и Зеленина.

Глава транспортного министерства подчеркнул, что качество выполненных работ значительно улучшилось, а число гарантийных дефектов сократилось. Достичь этого удалось благодаря работе с государственными и муниципальными подрядчиками.

В 2022 году объем Дорожного фонда Кировской области составит 10,8 миллиарда рублей. Это рекордная цифра. На эти деньги в рамках проекта БКД планируется отремонтировать 180 километров автодорог (139 км – региональный и межмуниципальных и 41 км – местных) и более 263 метров мостов.

Вот список масштабных дорожных объектов, которые будут отремонтированы в 2022 году:

завершен ремонт участков улиц Сурикова, Зеленина и 8 Марта в Кирове,

начато строительство моста через реку Чепцу в Кирово-Чепецком районе,

стартует реконструкция автодороги Киров – Котлас – Архангельск на участке Вазюк – Опарино протяженностью 26 километров,

будет отремонтировано 30+ километров дорог в 41 городском поселении,

отремонтируют не менее 70 километров дорог в сельских поселениях. В приоритете – пути к социально значимым объектам.

Важность проводимых работ подчеркнул губернатор Игорь Васильев. Глава региона отметил, что автомобильные дороги являются одной из важнейших основ экономики области и обеспечивают внутрирегиональные и внешние связи.

— Состояние автомобильных дорог напрямую влияет и на качество жизни населения. Наша цель – обеспечить не только приведение в нормативное состояние существующей сети автодорог, но и развитие дорожной сети региона. И в течение последних лет в этом направлении идет планомерная работа, — сказал Игорь Васильев.

Как добавил председатель правительства Александр Чурин, на последнем пленарном заседании ОЗС депутаты поддержали выделение дополнительного миллиарда рублей на ремонт региональных дорог. Также были увеличены суммы на ремонт дорог в райцентрах. Все работы начнутся, как только позволит погода.

Председатель ОЗС Роман Береснев подчеркнул, что жители муниципалитетов ждали выделения дополнительных средств на ремонт дорог много лет.

Ранее мы писали, что в феврале в Кирове начался ямочный ремонт дорог.