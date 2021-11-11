В 2022 году дорожный фонд Кировской области составит 7,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил и.о. министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев.

Цифра была озвучена на публичных слушаниях областного бюджета на трехлетний период. По словам Юрия Шевелева, большая часть этой суммы – 4,16 миллиарда – будет направлена на региональную дорожную сеть.

3,2 миллиарда пойдут на автодороги местного значения. На эти деньги в нормативное состояние будет приведено 45,5 километра дорог.

Еще 276,4 миллиона будут потрачены на покупку средств фото- и видеофиксации и разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. На эту сумму область закупит 32 комплекса, которые будут размещены на дорогах Кирова, и 79 комплексов для региональных дорог. Также будут приобретены 12 передвижных мобильных комплексов.

На содержание региональной дорожной сети выделят 1,1 миллиарда рублей, а на ремонт и капремонт – 2,7 миллиарда.

На дорожную деятельность будет выделено 1,1 миллиарда рублей. Субсидия на ремонт автодорог местного значения с твердым покрытием в городских поселениях составит 200 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать дороги в 18 поселениях.

На сельские дороги будет выделено 367,5 миллиона рублей. Эта сумма будет потрачена на завершение капремонта дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи в Зуевском районе и на капремонт трассы Киров — Малмыж – Вятские-Поляны на участке Андреевский – Зоткино. Также будет разработана проектная документация на ремонт участков Фаленки – Леваны (Фаленский район) и Осиновица – Курчум (Сунский район).

Также Кировская область планирует получить субсидию в размере 1 миллиарда рублей. Эти деньги будут перечислены после принятия федерального бюджета. Сейчас контракты заключаются за счет средств регионального дорожного фонда.