В 2022 году фестиваль «Гринландия» снова пройдет заочно

Визитная карточка Кировской области – фестиваль авторской песни «Гринландия» — в 2022 году снова пройдет заочно. Такое решение принял оргкомитет мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В этом году темой «Гринландии» станет культурное наследие народов России. Для участников фестиваля – поэтов и музыкантов – пройдет конкурс под названием «А я живу в России».

На конкурспринимаются работы, популяризирующие народное искусство и культурные традиции разных народов нашей страны. Также будут спецноминации: «Видеоклип» и «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».

Прием заявок продлится до 30 апреля 2022 года. Итоги конкурса будут подведены в мае.

Лауреаты получат денежные призы в размере 15 тысяч рублей. Также будет выбран народный победитель, которому вручат 30 тысяч рублей.