В 2022 году кировчан ждут Колесная феерия, Истобенский огурец и Орловская ладья

В Центре развития туризма Кировской области рассказали о мероприятиях на 2022 год.

Жителей и гостей региона ждут традиционным и давно полюбившиеся праздники, такие как Хлыновская застава, Истобенский огурец, собачьи гонки, Колесная феерия. Запланированы и новинки.

Зимой и в начале весны кировчане смогут посетить серию спортивных мероприятий: финал Кубка мира по альпинизму, мотогонки, соревнования на собачьих упряжках «Легенда Шижмы».

В апреле – мае откроется туристический сезон. Жителей города ждут бесплатные экскурсии, интерактивная выставка под открытым небом и всевозможные ярмарки.

Лето будет наполнено мероприятиями с местным колоритом. Это фестиваль «Орловская ладья» с шахматным балом, «Истобенский огурец», «Мосоловский разгуляй», «Колесная феерия» в Яранске, фестиваль железа в Белой Холунице, фестиваль шляп и Васнецовский пленэр.

В Кирове также пройдут традиционные Дни романтики. К празднику в честь писателя Александра Грина будут приурочены литературно-музыкальные и игровые программы.

Осенью в Кировской области состоится фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава», форум «Кладовая ремёсел», марафон «Вятские холмы», а также пройдут сельхозярмарки. Под конец года пройдет зимний фестиваль «Вятское Новогодище» и ралли «Вятка».

Полная версия календаря событий на 2022 год в Кировской области размещена здесь. Стоит отметить, что проведение мероприятий зависит от эпидемиологической обстановки.

Ранее мы публиковали календарь событий в Кирове на 2022 год.