В 2022 году кирово-чепецкий завод «МИТО» в 10 раз увеличил число заказов

В 2022 году кирово-чепецкий завод «МИТО», выпускающий промышленное оборудование, в 10 раз увеличил количество заказов. Об этом рассказал руководитель предприятия Игорь Лозовский губернатору Игорю Васильеву во время его визита в Кирово-Чепецк.

«МИТО» производит промышленную продукцию для опасных производств. В списке продукции чепецкого завода – реакторы, колонны, смесители, дозаторы. Они используются на производственных объектах химической и нефтяной промышленности.

Вся продукция изготавливается из отечественных комплектующих и продается по всей России, а также уходит на экспорт в Беларусь и Казахстан. Как отмечает Игорь Лозовский, в этом году количество заказов выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным временем прошлого года.

В настоящее время на «МИТО» около 200 сотрудников. Их средняя зарплата составляет 52 тысячи рублей. Как отметил губернатор Игорь Васильев, в новых экономических условиях предприятие может расширить производство и наладить контакты с новыми поставщиками.

Глава Кирово-Чепецка Елена Савина добавила, что «МИТО» уделяет большое внимание соцподдержке граждан. В частности, предприятие оплачивает учебу в вузе студентам-целевикам и санаторно-курортное лечение рабочим.