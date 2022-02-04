В 2022 году кировские стоматологи оказали помощь 22 пациентам с COVID-19

С начала пандемии врачи Кировского клинического стоматологического центра вылечили 118 пациентов с коронавирусом. 22 кировчанам помощь была оказана в этом году, и 7 из них – дети. Об этом сообщает областной минздрав.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Черняева, стоматологическая помощь гражданам с COVID-19 и контактным с ними оказывается с первых дней пандемии. В «зубной» поликлинике на улице Карла Либкнехта, 92 работает отдельный кабинет для пациентов с положительными ПЦР-тестами. После каждого приема в нем проводится полная санобработка.

Главврач стоматологического центра Ирина Халявина рассказала, что в последнюю неделю от пациентов с коронавирусом поступает по 3-5 заявок на неотложную помощь ежедневно. Если больные могут самостоятельно добраться до поликлиники на личном транспорте, их приглашают на прием. Если пациенты не могут посетить медучреждение, врачи выезжают на дом или в инфекционный госпиталь.

Лечение проводится с помощью портативного оборудования. Чаще всего на дом выезжает врач-стоматолог общей практики, который может удалить, «раскрыть» и вылечить зуб как взрослому, так и ребенку. Большинство случаев связаны с острой болью, когда требуется хирургическая помощь.

Без ответа не остается ни один вызов. Доктора работают и по 2 смены подряд, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается. Вызвать стоматолога пациенты с коронавирусом могут с 7.30 до 20 часов по номеру 8 (8332)64-26-51. Лечение бесплатное по ОМС.

«Мы практически ночуем в поликлинике». Кировский врач-кардиолог принимает больных коронавирусом.